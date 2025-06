Auto ferma in corsia di marcia tamponamento sulla Centrale Umbra | 92enne in ospedale

Un incidente sulla Strada Statale 75 Centrale Umbra ha coinvolto un'auto ferma in corsia di marcia, con un uomo di 92 anni rimasto ferito. La possibile causa potrebbe essere un malore che lo ha colpito improvvisamente, portandolo a fermarsi. Le autorità sono sul posto per chiarire dinamiche e condizioni dell’anziano, mentre il traffico è stato temporaneamente rallentato. La sicurezza stradale torna al centro dell’attenzione in questo episodio che preoccupa per le vite più fragili.

Un uomo di 92 anni è rimasto ferito in un sinistro stradale avvenuto questa mattina lungo la Strada Statale 75 Centrale Umbra. Secondo le prime informazioni l’uomo era a bordo della sua autovettura e si sarebbe fermato all’improvviso lungo la corsia di marcia, forse a seguito di un malore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Auto ferma in corsia di marcia, tamponamento sulla Centrale Umbra: 92enne in ospedale

