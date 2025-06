Auto ferma in corsia di marcia tamponamento sulla Centrale Umbra | 92enne in ospedale in codice rosso

Un incidente sulla centrale umbra ha coinvolto un'auto ferma in corsia di marcia, causando un tamponamento e un grave infortunio: un uomo di 92 anni, probabilmente colto da malore, è finito in ospedale in codice rosso. La scena mette in luce quanto sia essenziale la prudenza alla guida, soprattutto per i più anziani, e ci ricorda l’importanza di tempestivi interventi di emergenza. Restiamo aggiornati sulle sue condizioni.

Un uomo di 92 anni è rimasto ferito in un sinistro stradale avvenuto questa mattina lungo la Strada Statale 75 Centrale Umbra. Secondo le prime informazioni l’uomo era a bordo della sua autovettura e si sarebbe fermato all’improvviso lungo la corsia di marcia, forse a seguito di un malore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Auto ferma in corsia di marcia, tamponamento sulla Centrale Umbra: 92enne in ospedale in codice rosso

