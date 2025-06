Auto e rifiuti abbandonati controlli della Polizia locale a Fontivegge

In un impegno deciso contro il degrado e l’illegalità, la Polizia locale di Perugia ha intensificato i controlli a Fontivegge, focalizzandosi su auto abbandonate e rifiuti accumulati. Sotto la guida del consigliere Antonio Donato, delegato alla sicurezza, le operazioni mirano a ripristinare vivibilità e sicurezza nel quartiere, dimostrando che insieme possiamo riconquistare gli spazi pubblici e promuovere un ambiente più pulito e ordinato per tutti.

La Polizia locale di Perugia ha effettuato una serie di interventi contro degrado e illegalità. Lo scrive il consigliere comunale Antonio Donato, delegato per la sicurezza. A Fontivegge, a seguito di una segnalazione da parte dell'amministratore di un complesso residenziale, il Comune ha.

