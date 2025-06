Auto di insegnante nel mirino dei vandali | tagliate tutte le ruote in pieno giorno a pochi passi da scuola

Un insegnante dell’istituto alberghiero "Ambrosini" si è trovato di fronte a un grave episodio: tutte le ruote della sua Fiat Bravo, parcheggiata a Favara, sono state tagliate in pieno giorno da ignoti. Un atto vandalico che mette in allarme la sicurezza dei cittadini e la tranquillità delle nostre scuole. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela degli insegnanti e sulla necessità di maggiori controlli nelle aree scolastiche, lasciando aperto il dibattito su come prevenire simili atti gravissimi.

Tutti i pneumatici tagliati. È così che un docente - dell'istituto alberghiero "Ambrosini" - ha ritrovato la sua Fiat Bravo, lasciata parcheggia in via Isola di Linosa a Favara. Sul posto, sono accorsi i carabinieri della tenenza cittadina che hanno raccolto la denuncia, a carico di ignoti, del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Auto di insegnante nel mirino dei vandali: tagliate tutte le ruote in pieno giorno a pochi passi da scuola

