Auto controlla il tuo libretto | Se c’è questo numero non paghi più il Bollo | scatta l’ESENZIONE IMMEDIATA

Se possiedi un’auto con un determinato numero nel libretto, potresti essere già esente dal pagamento del bollo. Grazie all’esenzione automatica, potrai risparmiare subito e senza complicazioni. Scopri se la tua vettura rientra in questa categoria e quali sono le agevolazioni fiscali disponibili per i veicoli ultraventennali e ultratrentennali. Non perdere questa occasione: verificare il libretto potrebbe fare la differenza nel tuo portafoglio.

Esenzione automatica dalla tassa automobilistica, a chi spetta e quali sono le agevolazioni fiscali previste per queste auto. In Italia, il trattamento fiscale riservato ai veicoli varia sensibilmente in base all’età del mezzo. La normativa distingue infatti tra veicoli ultratrentennali e veicoli ultraventennali, attribuendo a ciascuna categoria specifici vantaggi, ma anche requisiti differenti per l’accesso alle agevolazioni. Questa distinzione ha un impatto rilevante per collezionisti, appassionati e semplici proprietari di mezzi d’epoca. I veicoli ultratrentennali sono quelli costruiti da almeno trent’anni. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Auto, controlla il tuo libretto | Se c’è questo numero non paghi più il Bollo: scatta l’ESENZIONE IMMEDIATA

