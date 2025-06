Auto contro una casa ora basta Sulla Sp4 servono velox e cartelli

Ancora un incidente sulla SP4 di Maccaretolo, a San Pietro in Casale, riaccende il dibattito sulla sicurezza. Un’auto, probabilmente a causa dell’eccessiva velocità , si è schiantata contro una casa, evitando il peggio per un soffio. La situazione, denunciata da anni dal consigliere Mattia Polazzi, richiede interventi immediati: velox e cartelli. È ora di agire prima che la prossima tragedia diventi inevitabile.

Ancora un incidente, senza gravi conseguenze, a Maccaretolo di San Pietro in Casale sulla sp4, è polemica. "Un’auto, presumibilmente a causa dell’alta velocità , è finita contro una abitazione (a destra). Solo per caso non ci sono state vittime – denuncia con forza Mattia Polazzi, consigliere comunale e metropolitano della Lega, che da anni solleva il problema della pericolosità di quel tratto –. Questa tragedia sfiorata è solo l’ultima di una lunga serie. Quel punto è tristemente noto: incidenti, investimenti, scontri. Eppure nulla è stato fatto. Avevo chiesto un semaforo. L’allora sindaco Pezzoli aveva approvato la mia proposta, ma poi i fondi sono stati dirottati sul capoluogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Auto contro una casa, ora basta. Sulla Sp4 servono velox e cartelli"

