Auto contro moto scontro sulla Flaminia | centauro finisce in ospedale

Un violento scontro tra un'auto e una moto sulla Flaminia, vicino Santa Lucia a Narni, ha provocato gravi conseguenze: un centauro è finito in ospedale mentre il traffico è stato deviato. L'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, ha richiamato l’attenzione sulle sfide della sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le regole per evitare tragedie simili. La risonanza di questo episodio ci invita a riflettere sulle precauzioni necessarie per tutti gli utenti della strada.

Incidente stradale sulla Flaminia, nei pressi di Santa Lucia a Narni: traffico deviato e un ferito in ospedale per accertamenti. Nel primo pomeriggio di oggi, 7 giugno, si è verificato un incidente stradale lungo la via Flaminia tra la curva dell'Edera e il bivio per Santa Lucia, dopo il bivio.

