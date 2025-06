Auto contro moto ferito il centauro Sulla via Emilia atterra l' elisoccorso | disagi alla circolazione

Un grave incidente sulla Via Emilia a Forlì ha coinvolto un'auto e una moto, con feriti gravi per il centauro. L'atterraggio dell'elisoccorso ha fatto emergere la serietà della situazione, causando notevoli disagi alla circolazione. Dopo ore di tensione e interventi di emergenza, la viabilità si è progressivamente ristabilita intorno alle 13. Scopri di più sul nostro approfondimento esclusivo.

Disagi in tarda mattinata lungo la via Emilia, a Forlì, per un incidente stradale tra una moto e un'auto di cui dà notizia Anas informando che intorno alle ore 13 di sabato è tornata regolare, sebbene intensa, la circolazione. Abbonati alla sezione di inchieste Dossier di ForlìToday. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Auto contro moto, ferito il centauro. Sulla via Emilia atterra l'elisoccorso: disagi alla circolazione

