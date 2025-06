Auto a fuoco | residenti svegliati da un boato

Un risveglio shock a Latina questa mattina, con residenti svegliati da un boato improvviso. In via Faleria, un'auto ha preso fuoco in modo improvviso, probabilmente a causa di un'esplosione nel serbatoio. Le fiamme hanno divorato una Renault Clio, lasciando dietro di sé un alone di mistero e preoccupazione tra i vicini. La scena ha lasciato tutti senza parole, mentre le autorità indagano sulle cause dell'incidente.

Un'auto è andata a fuoco questa mattina a Latina. E' accaduto in via Faleria, dove alcuni residenti hanno dato l'allarme, poco prima delle 7, dopo aver sentito un forte boato dovuto forse all'esplosione del serbatoio della vettura. Le fiamme hanno completamente distrutto una Renault Clio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Auto a fuoco: residenti svegliati da un boato

