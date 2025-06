Austria-Romania streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Mondiali 2026

Stasera alle 20.45, l'Ernst-Happel-Stadion di Vienna ospita una sfida importante tra Austria e Romania, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Con la Romania già a 3 punti e l'Austria al debutto, questa partita promette emozioni e sorprese. Vuoi sapere come seguirla in streaming gratis o in diretta TV in chiaro? Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdere nemmeno un minuto di questa avvincente sfida.

Questa sera alle ore 20.45 all'”Ernst-Happel-Stadion” di Vienna si disputerĂ il match Austria-Romania, valevole per le Qualificazioni al Mondiale 2026 (gruppo H). In classifica gli ospiti hanno 3 punti in due partite, mentre i padroni di casa sono all’esordio del loro percorso. Sono dieci i precedenti complessivi tra le due Nazionali, che vede gli austriaci . Potrebbe interessarti:. Dove vedere Manchester City – Inter, streaming gratis OGGI LIVE e diretta TV. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

