Audiobus torna alle origini con Un Omaggio a Georges Perec domenica 15 giugno

Domenica 15 giugno, Audiobus ritorna alle origini con un omaggio unico a Georges Perec, celebrando la sua prima performance tra arte circense e performativa. Un evento che trasforma la città in palcoscenico, unendo creatività e mobilità in un’esperienza coinvolgente. Con questa tappa nel progetto “Mobilità Creative”, Audiobus invita il pubblico a riscoprire la magia della contaminazione artistica. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere l’arte in modo innovativo e sorprendente.

Audiobus riporta in città “Un omaggio a Georges Perec” la sua primissima performance, in cui l’arte circense e quella performativa, per l’appunto, si fondono con la cittĂ . Durante la nuova edizione di Terminal, Audiobus  – prodotto da Zeroidee APS in collaborazione con Arriva Udine – Tpl FVG, e sviluppato da Giovanni Chiarot e Renato Rinaldi – torna a Udine con una tappa che rientra nel piĂą ampio progetto: “MobilitĂ Creative” una rassegna d’arte performativa e multimediale che esce dai teatri, dalle gallerie d’arte e dai musei per andare ad animare le vie, le piazze e le linee dei trasporti pubblici urbani, promuovendo diversi approcci artistici e nuove forme di mobilitĂ sostenibile, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia e Promoturismo Fvg. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Audiobus torna alle origini con “Un Omaggio a Georges Perec”. domenica 15 giugno

