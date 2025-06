ATTRAVERSERÒ IL TEMPO PER TE di Lee Kkoch-nim | Recensione

Attraversare il tempo per te di Lee Kkoch nim è un romanzo avvincente e poetico che mescola emozioni profonde e mistero temporale. Pubblicato da Mondadori, questo libro ci trasporta tra passato e presente, esplorando i sentimenti di Eunyu in un intreccio di vicende toccanti e sorprendenti. Preparati a immergerti in una storia che sfida il tempo e le emozioni, rivelando come il passato possa influenzare il futuro in modi inaspettati. Un’appassionante lettura che ti lascerà senza parole.

Attraverserò il tempo per te è un romanzo delicato e meraviglioso, scritto da Lee Kkoch-nim e pubblicato in Italia da Mondadori il 13 Maggio 2025. Trama. Manca poco al secondo matrimonio del padre ed Eunyu è arrabbiata e si sente incompresa più del solito. Un giorno, l’uomo la obbliga a scrivere una lettera alla se stessa del futuro. Quel messaggio, inspiegabilmente, viene ricevuto da un’altra Eunyu, che vive però nel 1982. La Eunyu del passato sospetta che la lettera le sia stata inviata da una spia. A sua volta la Eunyu del presente pensa che la risposta ricevuta sia solo uno scherzo di cattivo gusto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - ATTRAVERSERÒ IL TEMPO PER TE di Lee Kkoch-nim: Recensione

In questa notizia si parla di: Attraverserò Tempo Kkoch Recensione