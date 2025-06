Attraversamenti – Passeggiate libri parole a Treppo Grande

L’estate si avvicina, portando con sé l’occasione perfetta per immergersi in un viaggio tra parole, storie e ambienti da scoprire. Treppo Grande si trasforma in un palcoscenico di cultura e scoperta durante le giornate di “Attraversamenti – Passeggiate, libri, parole”, un evento unico che invita residenti e visitatori a riscoprire il territorio attraverso incontri, letture e camminate coinvolgenti. Un appuntamento imperdibile per lasciarsi sorprendere e vivere l’essenza di questo angolo di natura e cultura.

Nell'estate ormai alle porte, Treppo Grande ospiterà tre giornate ricche di incontri, racconti e camminate, pensate per chi desidera riscoprire luoghi familiari sotto una luce nuova, ma anche per chi vuole lasciarsi sorprendere da ciò che non conosce ancora. "Attraversamenti – Passeggiate, libri, parole" (15 giugno, 16 luglio, 7 settembre), è questo il titolo della rassegna culturale promossa dal Comune di Treppo Grande, e realizzata con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Comitato di zona di Treppo Piccolo, e a cura dell'associazione culturale Bottega Errante.

