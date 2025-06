Attore di Mare Fuori voleva arruolarsi in Ucraina | cosa racconta in tv

Artem, il volto amato di "Mare Fuori", rivela in esclusiva a Ciao Maschio un episodio inedito: i suoi momenti di riflessione e il desiderio di arruolarsi in Ucraina. La sua testimonianza apre uno sguardo intimo sulla passione, il coraggio e le sfide di un attore che, dietro il successo, ha vissuto un’esperienza personale intensa e coinvolgente, lasciando tutti senza parole.

Artem, attore molto amato della serie Mare Fuori, si racconta a Ciao Maschio, parlando di quando è quasi partito per l'Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Attore di "Mare Fuori" voleva arruolarsi in Ucraina: cosa racconta in tv

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Attore Mare Fuori Ucraina

Raiz, attore di “Mare Fuori”, sarà premiato a Pozzuoli - Domenica 25 maggio, a Pozzuoli presso Palazzo Migliaresi, si terrà la cerimonia di assegnazione del Premio Dicearchia 2025, un evento dedicato all’attore di mare Fuori Raiz.

Attore di "Mare Fuori" voleva arruolarsi in Ucraina: cosa racconta in tv - Artem, attore molto amato della serie Mare Fuori, si racconta a Ciao Maschio, parlando di quando è quasi partito per l'Ucraina ... Come scrive ilgiornale.it

“Mare fuori”, l’incredibile scoperta dell’attore Artem Tkachuk: “Ho una sorella e non lo sapevo” - Uno dei personaggi di “Mare Fuori” racconta a Ciao Maschio il ritrovamento sorprendente tramite i social: “Lei vive in Ucraina, non ci siamo mai visti, ma ora ... Scrive msn.com

Artem di «Mare Fuori»: «A marzo volevo andare in Ucraina ad arruolarmi» - Artem, l’attore protagonista della serie tv di grande successo “Mare Fuori’’, classe 2000 e nato a Uman (una cittadina dell’Ucraina) è ospite di Nunzia De Girolamo a “Ciao Maschio”, nell’ultima punta ... Si legge su msn.com

Yeva Sai, dalla guerra in Ucraina al set di Mare Fuori - La Volta Buona 22/02/2024