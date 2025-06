Attimi di paura a Pescara sud | cavallo in fuga su viale Primo Vere

Un attimo di paura a Pescara Sud: un cavallo in fuga su Viale Primo Vere ha messo in allerta cittadini e passanti. La mattina di sabato 7 giugno, intorno alle 7, alcuni residenti hanno segnalato l’animale sfrecciare lungo la strada, suscitando preoccupazione tra chi conosce bene la zona e ricorda le tradizioni locali. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo delle autorità , l’equino è stato messo in sicurezza, riportando la calma nella tranquilla passeggiata mattutina.

Cavallo in fuga, nella mattina di sabato 7 giugno, intorno alle 7, su viale Primo Vere. La segnalazione arriva da alcuni cittadini della zona, abituati a vedere il passaggio delle bighe in acqua in corrispondenza del tratto di spiaggia libera compreso tra il fosso Vallelunga e il lido Mare blu.

