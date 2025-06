Atteso ritorno di Open House Torino

Preparati a scoprire Torino come mai prima d’ora: torna Open House Torino, giunto alla sua ottava edizione, con un weekend dedicato all’architettura e alla scoperta urbana. Sabato 7 e domenica 8 giugno, le porte di residenze private, spazi pubblici e edifici di design apriranno le loro ante ai visitatori, regalando un’occasione imperdibile per esplorare la città da una prospettiva inedita e affascinante. Un evento da non perdere per gli amanti dell’arte e dell’architettura.

