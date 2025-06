Atterra in maniera scomposta con il deltaplano Fratture multiple e paura

Un volo avventuroso si è trasformato in un dramma a San Donato Val di Comino: un uomo di 60 anni, originario di Santa Maria a Vico, ha subito gravi ferite dopo un atterraggio scomposto in deltaplano. La paura e l’ignoto dominano questa giornata, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente. In un attimo, un sogno di libertà si è trasformato in emergenza; ecco cosa è successo.

Paura nella giornata di oggi intorno alle 13. Un uomo, a San Donato Val di Comino, è atterrato in localidà Cappella Lucida, ferendosi in maniera importante. Il sessantenne, originario di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, durante l'atterraggio si è infortunato, per cause non note.

