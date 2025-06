Attacco con coltello a Monaco di Baviera | donna ferisce due passanti poi viene uccisa dalla polizia

Un episodio inquietante scuote Monaco di Baviera: una donna armata di coltello ha ferito due passanti al Theresienwiese prima di essere neutralizzata dalla polizia. La scena, ancora sotto shock, solleva domande sul movente dietro questa violenta esplosione di follia. Mentre le indagini sono in corso, la comunità aspetta risposte per comprendere cosa abbia portato a questo drammatico incidente. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa tragica vicenda.

A Monaco di Baviera una donna ha accoltellato due passanti al Theresienwiese prima di essere uccisa dalla polizia. Feriti un uomo di 56 anni e una donna di 20. Indagini in corso sul movente dell'attacco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

