Attacchi su Kharkiv Trump | Kiev ha dato a Putin una ragione per colpire | L’accusa a Mosca | I nostri prigionieri sono giustiziati

Le tensioni in Ucraina si intensificano, con attacchi su Kharkiv e l’accusa di Mosca che giustifica le azioni di Putin. Intanto, notizie di prigionieri giustiziati e nuovi bombardamenti, tra cui due aeroporti militari russi colpiti sabato 7 giugno, catturano l’attenzione globale. In questo scenario incerto, il mondo osserva con apprensione, chiedendosi quale sarà il prossimo capitolo di questa crisi senza fine.

Le notizie sabato 7 giugno sul conflitto in Ucraina, in diretta. Colpiti due aeroporti militari russi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Attacchi su Kharkiv. Trump: «Kiev ha dato a Putin una ragione per colpire» | L’accusa a Mosca: «I nostri prigionieri sono giustiziati»

