Attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza | almeno 56 morti inclusi bambini

La tensione nella Striscia di Gaza si aggrava ancora, con almeno 56 vittime, tra cui molti bambini, e decine di feriti a seguito degli ultimi attacchi israeliani. Un'onda di violenza che scuote una regione già provata, mentre il dolore e l’incertezza crescono. È un momento di grande crisi che richiede attenzione e impegno internazionale per fermare questa spirale di violenza.

Almeno 56 persone sono state uccise negli attacchi israeliani sulla Striscia dall'alba, scrive Al Jazeera citando fonti della Protezione civile di Gaza. Il dato include almeno 16 morti in un singolo attacco lanciato contro Gaza City, nel quartiere di Sabra. Secondo il portavoce della Protezione civile, almeno sei delle vittime di questo raid erano bambini e che più di 50 persone sono rimaste ferite a causa dell'impatto di due missili sulla zona. Si ritiene che circa 85 persone siano ancora intrappolate sotto le macerie. "Un vero e proprio massacro", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza: almeno 56 morti, inclusi bambini

