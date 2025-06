Attacchi a Kharkiv e Kherson la Russia accelera

In un crescendo di violenza, la Russia intensifica la sua offensive contro Kharkiv e Kherson, portando devastazione e paura tra i civili. Gli attacchi senza precedenti di missili e droni segnano un punto critico nel conflitto, lasciando il mondo in allerta. Con ogni esplosione, la tensione aumenta e il futuro di queste regioni appare sempre più incerto. La posta in gioco non è mai stata così alta.

Nelle ultime ore, la Russia ha lanciato una serie di attacchi di intensità senza precedenti contro la città di Kharkiv e altre regioni ucraine. Secondo il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, la città ha subito “l’attacco più pesante dall’inizio della guerra”, con almeno 40 esplosioni in poco tempo. Gli attacchi hanno coinvolto missili, droni Shahed . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Attacchi a Kharkiv e Kherson, la Russia accelera

Attacchi su Kharkiv. Trump: «Kiev ha dato a Putin una ragione per colpire» | L’accusa a Mosca: «I nostri prigionieri sono giustiziati» - Le tensioni in Ucraina si intensificano, con attacchi su Kharkiv e l’accusa di Mosca che giustifica le azioni di Putin.

Un inferno di fuoco su Odessa, Kharkiv, Kherson, Pryluky. Morti, feriti, distruzione. E la Russia chiede la condanna della comunità internazionale x gli attacchi mirati su obiettivi militari da parte ucraina. Non c’è più vergogna. Chiudere i cieli ucraini. Difendersi. Partecipa alla discussione

La prossima volta i coglioni ci pensano due volte prima di mettersi a giocare con i droni in Russia. E magari accettano il (generoso) piano di pace di Mosca. Partecipa alla discussione

