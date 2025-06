atp stoccarda 2025 sorteggiato il tabellone zverev sulla strada di fognini fritz su quella di sonego

Mentre il Roland Garros 2025 incanta ancora gli appassionati, l’attenzione si sposta già verso la prossima stagione su erba. A Stoccarda, il Boss Open ATP 250 promette spettacolo: il sorteggio ha assegnato a Zverev una strada impegnativa e a Fognini un esordio sul difficile campo contro Moutet. Un inizio di stagione entusiasmante che potrebbe rivelare sorprese e nuovi protagonisti nel mondo del tennis.

Deve ancora terminare il Roland Garros 2025 di tennis, ma è già tempo di pensare all’imminente stagione su erba: a fare da apripista, sul cammino che porta a Wimbledon, ci sarà anche il Boss Open, torneo di categoria ATP 250 che si disputerà a Stoccarda, in Germania. Sorteggio non benevolo con gli azzurri presenti sull’erba tedesca: Fabio Fognini, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori, esordirà contro il transalpino Corentin Moutet, ed in caso di successo al secondo turno se la vedrà con il numero 1 del seeding, il tedesco Alexander Zverev. Destino simile, dalla parte opposta del tabellone, per Lorenzo Sonego, che affronterà un altro francese, Quentin Halys, e poi nell’eventuale secondo turno incrocerebbe lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 2. 🔗 Leggi su Oasport.it