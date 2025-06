ATP ‘s-Hertogenbosch 2025 definito il tabellone Bellucci sfida van de Zandschulp Darderi inizia con Jarry

Nella prima settimana della stagione sull’erba, il Libema Open 2025 di ‘s-Hertogenbosch si prepara a regalare emozioni con un tabellone ricco di sorprese. Tra i protagonisti italiani, Luciano Darderi, testa di serie numero 8, esordirà contro Nicolás Jarry, in un confronto che promette spettacolo. Con un campo affascinante e sfide da non perdere, questa edizione si annuncia imperdibile per gli appassionati di tennis.

Nella prima settimana della breve parentesi stagionale del tennis sull' erba andranno in scena anche i Libema Open 2025, combined che in campo maschile si traduce in un torneo di categoria ATP 250 che si giocherà a 's-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi. Nel tabellone di singolare maschile saranno protagonisti due italiani, con Luciano Darderi che sarà accreditato della testa di serie numero 8 ed esordirà contro il cileno Nicolás Jarr y. L'azzurro è inserito nella parte alta del tabellone ed ai quarti di finale potrebbe affrontare il russo Daniil Medvedev, numero 1 del seeding. L'altro azzurro al via del torneo neerlandese è Mattia Bellucci, il quale invece incrocerà all'esordio il padrone di casa Botic van de Zandschulp, in tabellone grazie ad una wild card ricevuta dagli organizzatori.

In questa notizia si parla di: Hertogenbosch Tabellone Darderi Definito

