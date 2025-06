Atletico Ascoli | Preparativi per la Nuova Stagione in Serie D e Uso dello Stadio Del Duca

L’Atletico Ascoli si prepara con entusiasmo alla sua terza stagione in Serie D, consolidando la squadra con conferme importanti come il DS Marzetti e l’allenatore Seccardini, entrambi fino al 2027. Dopo aver definito le strategie sportive, il club si concentra anche sul futuro dello stadio, con il patron Graziano Giordani impegnato a trovare la soluzione migliore per l’uso del Duca. La passione e l’ambizione non mancano: il club è determinato a vivere una stagione ricca di successi.

Atletico Ascoli al lavoro per iniziare a preparare la prossima stagione, la terza consecutiva in Serie D. La società bianconera del patron Graziano Giordani, dopo aver confermato il ds Mario Marzetti e l’allenatore Simone Seccardini, legati contrattualmente fino al 30 giugno 2027, sta cercando di trovare una soluzione anche in merito all’impianto sportivo dove disputare le gare casalinghe. E in questo senso il patron Graziano Giordani sta seguendo con interesse anche le vicende dell’Ascoli Calcio con il probabile passaggio della società nelle mani della famiglia Passeri dell’azienda Distretti Ecologici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli: Preparativi per la Nuova Stagione in Serie D e Uso dello Stadio Del Duca

In questa notizia si parla di: Ascoli Atletico Stagione Serie

Serie D: Teramo e Fossombrone in finale playoff, Atletico Ascoli campioni regionali - Ultimi verdetti in Serie D: Teramo e Fossombrone si sfideranno in finale playoff per conquistare un posto nella graduatoria dei ripescaggi in Serie C, unendo le forze con le otto vincitrici dei gironi nazionali.

Atletico Ascoli: Preparativi per la Nuova Stagione in Serie D e Uso dello Stadio Del Duca - L'Atletico Ascoli si prepara per la terza stagione in Serie D, cercando di ottenere l'uso dello stadio Del Duca. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Atletico Ascoli: incontri decisivi per conferme e cessioni in vista della nuova stagione - L'Atletico Ascoli pianifica la prossima stagione in Serie D con incontri per valutare conferme e cessioni dei calciatori. Si legge su msn.com

Atletico Ascoli: Futuro in Serie D con il capitano D’Alessandro - L'Atletico Ascoli pianifica la prossima stagione in Serie D, confermando Mister Seccardini e valutando il capitano D’Alessandro. msn.com scrive

L'Atletico Ascoli in trionfo: i bianconeri volano in Serie D. Il gol vittoria a Urbino di Traini