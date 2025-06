Atletica Weir e Fabbri lanciano a Lucca Patterson e LaFond le stelle c’è Valensin

Domenica 8 giugno, il cuore dell’atletica si accenderà a Lucca con il prestigioso Meeting, tappa Challenger del World Continental Tour. In pedana, protagonisti di spicco come Zane Weir e Leonardo Fabbri, reduci dal Golden Gala, pronti a dare spettacolo nel getto del peso. La sfida promette emozioni e record, con Valensin che attende di vedere le stelle brillare ancora una volta. L’evento si preannuncia imperdibile per gli appassionati di atletica e non solo.

Domenica 8 giugno andrà in scena il Meeting di Lucca, tappa Challenger del World Continental Tour (il quinto circuito internazionale itinerante per importanza). A impreziosire l’evento in terra toscana saranno Leonardo Fabbri e Zane Weir, entrambi reduci dal Golden Gala e desiderosi di brillare nel getto del peso: il padrone di casa si è fermato al settimo posto a Roma (ma ha sfiorato i 22 metri, commettendo un paio di nulli), l’italo-sudafricano è salito sul secondo gradino del podio con 21.67 ed entrambi se la dovranno vedere con il giamaicano Rajindra Campbell (bronzo olimpico) e lo statunitense Adrian Piperi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Weir e Fabbri lanciano a Lucca. Patterson e LaFond le stelle, c’è Valensin

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Weir Fabbri Lucca Atletica

LIVE Atletica, Meeting Savona 2025 in DIRETTA: subito Fabbri e Weir nel peso - Segui in diretta il Live Atletica Meeting Savona 2025, con aggiornamenti in tempo reale. A partire dalle 15.

Atletica, Weir e Fabbri lanciano a Lucca. Patterson e LaFond le stelle, c’è Valensin - Domenica 8 giugno andrà in scena il Meeting di Lucca, tappa Challenger del World Continental Tour (il quinto circuito internazionale itinerante per ... Come scrive oasport.it

Lucca: ecco le stelle del meeting - Fabbri e Weir domenica nel peso sfidano il giamaicano Campbell, nell’alto l’australiana Patterson, martello con Fantini, l’olimpionica LaFond nel triplo. DIRETTA STREAMING www.atleticaitaliana.tv ... Si legge su fidal.it

Atletica: Golden Gala, Weir secondo nel getto del peso, Fabbri settimo - Zane Weir conquista il 2/o posto nel getto del peso. L'azzurro ha chiuso la propria gara con 21,67 metri come miglior misura, superato solo dai 21,89 metri del neozelandese Tom Walsh che gli valgono i ... Come scrive napolimagazine.com

Forze fresche per un Meeting Città di Lucca di...peso