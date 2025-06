Ateez | tutto quello che devi sapere su questo gruppo k-pop prima dell’estate

Se sei un appassionato di K-Pop o semplicemente curioso di scoprire i protagonisti di questa stagione, non puoi perdere le novità su ATEEZ. Questo talentuoso gruppo sudcoreano, formato da otto membri sotto KQ Entertainment, si prepara a conquistare l’estate con nuove uscite e performance mozzafiato. Dopo il loro ultimo grande ritorno nel novembre 2024, l’ascensione di ATEEZ continua a sorprendere e coinvolgere milioni di fan in tutto il mondo, rendendo questa estate imperdibile per gli amanti del genere.

La stagione estiva rappresenta un momento cruciale nel panorama della musica K-Pop, con artisti e gruppi pronti a tornare sulle scene per coinvolgere i propri fan. Tra le formazioni più attese di questa fase troviamo ATEEZ, un gruppo maschile composto da otto membri, sotto l'etichetta KQ Entertainment. Dopo il loro ultimo comeback avvenuto nel novembre 2024, si prospetta una nuova fase ricca di novità e performance di alto livello. l'ascensione di ateez nel panorama del k-pop. il 2024 come anno di grande crescita per ateez. Nonostante non abbiano il supporto diretto di grandi compagnie come SM o HYBE, ATEEZ ha saputo distinguersi grazie alla propria determinazione e talento.

È stato pubblicato da Korean Sales il riepilogo delle vendite degli ATEEZ nel corso degli anni! Dal loro debutto nel 2018 fino al 2025, il gruppo ha superato gli 11 milioni di copie vendute in Corea e oltre 700mila in Giappone++ ++ Partecipa alla discussione

[] GOLDEN HOUR : Part.3 Primo comeback con gli ATEEZ? Niente panico! Ecco una mini guida con tutto quello che c’è da sapere: dove comprare gli album, come supportarli e cosa aspettarsi! BREAK THE GLASS #GoldenHour_Part3 #GOLDENHOUR #A Partecipa alla discussione

