atalanta lunedì la presentazione di juric i tifosi lo accolgono con uno striscione di benvenuto

Bergamo si prepara a vivere un’estate di emozioni, con l’arrivo di Ivan Juric sulla panchina dell’Atalanta. Lunedì alle 17, il club bergamasco presenterà ufficialmente il nuovo tecnico, mentre i tifosi già dimostrano tutto il loro entusiasmo, accogliendolo con uno striscione di benvenuto dai ‘Forever Atalanta’. La passione e la fede nerazzurra sono pronte a scrivere insieme un nuovo capitolo di questa avventura.

Bergamo, 7 giugno 2025 – L’Atalanta lunedì alle 17 presenterà, in una conferenza stampa al centro sportivo di Zingonia, il nuovo tecnico Ivan Juric, aprendo ufficialmente la nuova stagione. Stamattina l’allenatore croato ha ricevuto il primo benvenuto dei tifosi, con uno striscione appeso dai ‘Forever Atalanta’, il secondo gruppo ultrà (sono in Curva Sud) dopo quello della Curva Nord, con la scritta in stampatello a caratteri nerazzurri ‘Benvenuto mister Juric. La maglia sudata sempre!’. Lunedì dunque primo giorno da atalantino per il non ancora 50enne mister di Spalato, che dovrà pianificare con i dirigenti date e primi programmi per il ritiro di luglio (intorno alla seconda settimana) per avere circa sei settimane per preparare l’esordio stagione casalingo contro il neo promosso Pisa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net