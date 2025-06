Atalanta | Ivan Juric sostituisce Gasperini per continuare il successo in Serie A

L’Atalanta, fedele alla sua tradizione di continuità e successo, ha scelto Ivan Juric come nuovo condottiero, segnando un nuovo capitolo dopo l’era Gasperini. Con una scelta dettata dalla voglia di mantenere lo stile vincente, il club si affida all’allievo più promettente, pronto a plasmare il futuro nerazzurro con energia e determinazione. Come Thiago Silva nel suo ruolo, Juric mira a consolidare la posizione dell’Atalanta in Serie A, portando avanti la visione di un progetto ambizioso e vincente.

Nel segno della continuità l' Atalanta ha scelto l'allievo prediletto Ivan Juric per rimpiazzare il maestro Gasperini e raccoglierne la pesantissima eredità dopo nove anni di vittorie in nerazzurro. La scelta del tecnico croato, ufficiale da ieri pomeriggio, è maturata nella notte tra giovedì e venerdì, sfoltendo la rosa dei candidati, sfilando prima Vieira, poi Palladino, anche lui ex giocatore di Gasp negli anni d'oro del Genoa. Come Thiago Motta, rimasto l'unica alternativa fino a venerdì mattina, quando la riflessione all'interno della proprietà atalantina ha portato alla totale convergenza sul non ancora 50enne tecnico di Spalato.

