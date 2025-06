Ast arrivano gli accordi salariali | Clima migliore a beneficio di tutti

Gli accordi salariali rappresentano un passo importante verso un ambiente di lavoro più sereno e collaborativo nel settore sanitario. La serenità tra medici e dirigenti rafforza la qualità dell’assistenza, creando un clima positivo che beneficia tutti: operatori, pazienti e l’intera comunità. La garanzia di livelli salariali adeguati e la tempestività nei pagamenti sono segnali concreti di attenzione e rispetto, fondamentali per costruire un futuro più equilibrato e sostenibile nel nostro sistema sanitario.

"Un ulteriore fondamentale tassello è stato posto per determinare le condizioni di serenità e leale collaborazione con i medici e gli altri dirigenti sanitari. La garanzia dei livelli salariali e la tempestività di erogazione sono segnali di attenzione, oltre che obblighi contrattuali, che contribuiscono a rendere migliore il clima lavorativo a beneficio anche dei pazienti". Queste le parole, di soddisfazione per gli accordi raggiunti relativamente a una trattativa avviata parecchi mesi fa e che vede oggi la sua conclusione, pronunciate dal direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Antonello Maraldo, al termine dell’incontro con la delegazione trattante per la dirigenza dell’area sanità che si è svolto ieri pomeriggio, all’ospedale ‘Madonna del soccorso’ di San Benedetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ast, arrivano gli accordi salariali: "Clima migliore a beneficio di tutti"

