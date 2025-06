Assistenti sociali il Comune di Roma presenta il nuovo regolamento | Al centro i più fragili

Roma celebra il ruolo fondamentale degli assistenti sociali con un evento al Teatro Argentina, dove il Comune presenta il nuovo regolamento dedicato ai più fragili. "Roma riconosce le/gli assistenti sociali" sottolinea l'importanza di valorizzare questa professione cruciale per il benessere della comunità. All'incontro, hanno partecipato figure di spicco del settore, illustrando un percorso che mira a rafforzare il sostegno e la tutela delle persone in difficoltà.

"Roma riconosce legli assistenti sociali" è il titolo dell'incontro che si è tenuto al Teatro Argentina per presentare la proposta di deliberazione di iniziativa consiliare sul regolamento del coordinamento tecnico-professionale assistenti sociali di Roma Capitale.

In questa notizia si parla di: Assistenti Sociali Roma Regolamento

Venerdì 6 giugno il Teatro Argentina ospiterà l'incontro "Roma Riconosce gli assistenti sociali". Sarà l'occasione per presentare la proposta di deliberazione sul regolamento del coordinamento tecnico-professionale assistenti sociali.

