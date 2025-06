Assisi vetrina internazionale Video per i social network destinati a sette Paesi nel mondo

Assisi si apre al mondo con una nuova vetrina internazionale, catturando l’immaginazione di sette paesi grazie a video coinvolgenti sui social network. Questa campagna innovativa mette in luce un tesoro d’Italia: un’oasi di pace, arte e spiritualità, pronta a regalare esperienze indimenticabili a ogni viaggiatore. Emblema di bellezza e autenticità, Assisi invita tutti a scoprire un luogo unico nel suo genere, dove il cuore e l’anima trovano finalmente casa.

Assisi ha lanciato la prima campagna di promozione turistica all'estero della città. Attraverso video per i social network, destinati a sette Paesi nel mondo, si propone come " luogo speciale e meta ideale in Italia per un viaggio indimenticabile, dove è possibile trovare pace, arte, natura, spiritualità. Scorci suggestivi, panorami mozzafiato, immagini evocative raccontano la bellezza di un luogo, dove è possibile vivere esperienze uniche", spiega il Comune. I materiali - in inglese, francese, tedesco e portoghese - sono stati diffusi in alcune realtà "chiave" di Stati Uniti, Brasile, Inghilterra, Francia, Germania, Belgio e Olanda, selezionando target specifici, secondo statistiche relative al flusso delle presenze turistiche dall'estero.