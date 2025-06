Assisi Giubileo della farmaceutica | le proposte concrete di esperti e istituzioni per potenziare l’Ssn | INTERVISTA

Assisi ha ospitato il III Corso Teorico Pratico “La Farmacia Clinica” nel quadro del Giubileo della Farmaceutica, un evento che ha riunito esperti e istituzioni per delineare nuove strategie di potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale. Le proposte e le buone pratiche emerse durante questa tre giorni rappresentano un passo fondamentale verso un’innovazione concreta, che ora sarà trasmessa al legislatore per trasformarsi in azioni tangibili a beneficio di tutti i cittadini.

Il III Corso Teorico Pratico "La Farmacia Clinica" – Giubileo della farmaceutica Innovazione e buone pratiche nazionali, che si è tenuto ad Assisi dal 5 al 7 giugno, ha raggiunto tutti gli obiettivi che erano stati posti in origine. Le proposte, le idee e le buone pratiche nazionali analizzate nel corso della tre giorni saranno ora passate al legislatore che potrà concretizzarle con dei provvedimenti ad hoc con l'obiettivo di metterle in campo in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale, come spiegato dal presidente del comitato scientifico dott. Fausto Bartolini

