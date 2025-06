Assegnata a Mattia Coppola la prima borsa di studio intitolata al prof Franco Malvezzi

Con grande entusiasmo, annunciamo che Mattia Coppola è stato scelto come primo vincitore della borsa di studio intitolata al prof. Franco Malvezzi, un tributo al suo impegno e alla sua passione educativa. Con un valore di 500 euro, questa iniziativa riconosce l’eccellenza degli studenti delle classi quinte del liceo scientifico Antonelli di Novara. Vincitore...

Decretato il vincitore della prima borsa di studio, del valore di 500 euro, intitolata al prof. Franco Malvezzi, indimenticato preside del liceo scientifico Antonelli di Novara, e rivolta agli studenti delle classi quinte a indirizzo di liceo scientifico ordinamentale dell'istituto.

Assegnata la prima Borsa di Studio dedicata al Prof. Franco Malvezzi, indimenticato preside del Liceo Scientifico “Antonelli”. Il compito di Mattia Coppola ha convinto la giuria con una riflessione sula lirica di Montale “Fine dell’infanzia”. Info https://shorturl.at/ Partecipa alla discussione

