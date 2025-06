Asparagi amici del cuore della pelle e alleati nella prova costume l’immunologo spiega perché

Gli asparagi, protagonisti della stagione primaverile, sono molto più di un semplice ingrediente dal gusto delicato. Ricchi di proprietà benefiche, sono amici del cuore e della pelle, e si rivelano alleati preziosi per affrontare con sicurezza la prova costume. Scopriamo insieme perché questo ortaggio versatile merita il suo posto sulla nostra tavola, sia in occasioni eleganti che nelle routine quotidiane, contribuendo al nostro benessere complessivo.

Gustoso, piatto perfetto sia sulle tavole eleganti e raffinate sia per i pasti casalinghi. Amico del cuore e della pelle ma anche alleato della prova costume. Sono tante le buone qualità dell'asparago, ortaggio tipicamente primaverile appartenente alla famiglia delle liliacee, a cui è dedicata una puntata del 'Il Gusto della Salute', videorubrica curata.

