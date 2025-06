Asp conti in ordine I ricavi aumentano

L’ASP di Pavia si conferma esempio di buona gestione e crescita sostenibile nel settore dei servizi alla persona. I ricavi aumentano, contribuendo a un saldo positivo di bilancio: un risultato frutto di impegno costante e di servizi sempre più efficaci per una clientela in costante crescita. Sono aumentati i ricavi delle iniziative e delle attività erogate, testimonianza di un 2024 all’insegna di sviluppo e innovazione.

Un sostanziale equilibrio di bilancio. Sono positivi i dati relativi al conto consuntivo per l’esercizio 2024 di Asp (azienda servizi alla persona) Pavia. L’ avanzo è pari a 4mila e 108 euro rispetto ai 35mila e 221 euro del 2023. "E’ il frutto di un 2024 di impegno costante - ha detto il direttore generale Maurizio Niutta - e di servizi che sono stati erogati in modo adeguato a un numero sempre crescente di utenti". Aumentati i ricavi delle prestazioni che da 29 milioni e 295mila euro del 2023 sono passati a 30 milioni e 246mila euro, andando a sostenere i maggiori costi a causa dell’ inflazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Asp, conti in ordine. I ricavi aumentano

