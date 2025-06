Asllani Inter il futuro del centrocampista dipende da Chivu | Inzaghi non lo aveva convinto

Come si svilupperà il futuro di Asllani all'Inter? La risposta dipende da Chivu, che avrà un ruolo decisivo nelle decisioni sul suo eventuale rinnovo. Con la panchina ormai assegnata al nuovo allenatore, l'attenzione si sposta sulla composizione della rosa e sulle strategie per rafforzare il centrocampo. La stagione 2025/26 promette sfide importanti, e il destino del giovane centrocampista albanese potrebbe giocare un ruolo chiave in questa trasformazione.

Asllani Inter, il centrocampista albanese rimarrà in nerazzurro? La decisione spetta a Cristiani Chivu. Con la questione del nuovo allenatore risolta, dato che Cristian Chivu è pronto a prendere il posto sulla panchina dell' Inter, è giunto il momento di esaminare le problematiche strutturali della squadra. Per la stagione 202526, uno dei reparti che necessiterà di valutazioni approfondite sarà sicuramente il centrocampo. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, sarà fondamentale chiarire il futuro di Asllani, soprattutto dato che Inzaghi non era rimasto convinto dal regista albanese nei panni di vice-Calhanoglu.

