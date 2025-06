Asilo e scuole | tutti i progetti sognando la metrotranvia

Un futuro vibrante si delinea nel nostro territorio, tra nuovi asili, scuole e il sogno di una metrotranvia che collegherà il centro storico alla linea ferroviaria di Milano e Malpensa. Con il recupero di Villa Rasini Medolago, ora Villa Attanasio, e progetti innovativi in corso, stiamo costruendo una città più moderna, sostenibile e ricca di storia. Il cambiamento è già in atto: scopriamolo insieme.

Centro storico, asilo nido, nuova scuola primaria: in attesa dell’avvio dei lavori per la nuova metrotranvia con l’ambizione di portare il tram fino a incrociare la linea del treno per Milano e Malpensa. Sullo sfondo l’avviato recupero della maestosa Villa Rasini Medolago che è già stata ribattezzata ufficialmente “Villa Attanasio” per ricordare l’ambasciatore ucciso in Congo. Sono questi i principali interventi di trasformazione in corso o in progetto a Limbiate. L’ultimo a essere avviato in ordine di tempo è il cantiere per il nuovo asilo nido da 72 posti in via Salvo D’Acquisto, finanziato in buona parte dal Pnrr. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it