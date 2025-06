Asia raccolta vetro | prossimo ritiro lunedì 16 giugno

Asia ricorda ai cittadini che, in conformità con l’ordinanza sindacale n.145 dell’11 aprile, la raccolta del vetro nel sistema porta a porta avverrà ogni due settimane. Pertanto, il prossimo ritiro sarà lunedì 16 giugno, mentre lunedì 9 giugno non si effettuerà alcuna raccolta. Mantieni il tuo contributo alla tutela dell’ambiente, seguendo il calendario e separando correttamente i rifiuti.

L'Asia ricorda ai cittadini che, in virtù della ordinanza sindacale n.145 dell'11 aprile scorso, la raccolta del vetro per le utenze domestiche servite dal 'porta a porta' sarà effettuata una volta ogni due settimane. Di conseguenza, gli operatori ecologici non passeranno per ritirare il rifiuto lunedì prossimo, 9 giugno. I carrellati ed i secchielli verranno svuotati, invece, lunedì 16 giugno. E così a seguire, a cadenza quindicennale. Non cambia il conferimentoesposizione che dovrà essere effettuato: per i residenti della zona A (Ponticelli, Capodimonte, Cretarossa, Pacevecchia, MellusiAtlantici, FontanelleVia Avellino, Centro storico) la domenica sera, dalle ore 20 alle 24, e per i residenti della zona B (rione Ferrovia e Libertà) il lunedì mattina, dalle ore 12,30 alle 14,30.