Ascolti TV | Venerdì 6 Giugno 2025 La Nazionale senza botto 55 mln – 29 4% Sinner 7 9% e Musetti 9 9% accendono Eurosport

Venerdì 6 giugno 2025 ha acceso il prime time televisivo con una serata ricca di eventi e ascolti da record. La vittoria della Nazionale senza botti conquista 55 milioni di telespettatori, mentre su Rai1 la partita delle qualificazioni ai Mondiali 2026 tra Norvegia e Italia attira oltre cinque milioni di spettatori e un impressionante 29,4% di share. Un quadro variegato e appassionante, che incanta e coinvolge il pubblico fino a notte inoltrata.

Nella serata di ieri, venerdì 6 giugno 2025, su Rai1 la partita valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Norvegia-Italia ha interessato 5.521.000 spettatori pari al 29.4% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.444.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 Atletica – Diamond League intrattiene 736.000 spettatori pari al 4%. Su Italia1 Viaggio nell'isola misteriosa incolla davanti al video 928.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 FarWest segna 568.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.347.000 spettatori (10%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 682.

