Ascolti tv | Norvegia-Italia Tradimento | Dati Auditel venerdì 6 giugno 2025

Venerdì 6 giugno 2025 ha regalato una vera e propria battaglia sugli schermi italiani: da un lato Norvegia-Italia, dall’altro Tradimento. Chi ha conquistato il cuore del pubblico? Scopriamo insieme i dati Auditel della prima serata e le preferenze degli spettatori, analizzando i protagonisti principali del digitale terrestre. Restate con noi per scoprire chi ha vinto questa sfida televisiva e quali sono le tendenze emergenti del nostro ascolto domestico.

Ascolti tv di venerdì 6 giugno 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Norvegia-Italia ” contro “ Tradimento “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 6 giugno 2025? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Norvegia-Italia vs Tradimento. Auditel ieri sera, 6 giugno 2025. Sfida Rai1 e Canale 5: “Norvegia-Italia” contro “Tradimento”. Chi ha vinto? Rai1: Norvegia-Italia, la partita di qualificazione per i Mondiali di Calcio 2026 ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it