Ascolti tv del 6 giugno la partita dell’Italia Tradimento o Quarto Grado

Venerdì 6 giugno, la televisione ha regalato una serata ricca di emozioni e intrattenimento. Mentre su Rai 1 andava in scena la partita Italia-Norvegia, occasione imperdibile per gli appassionati di calcio, su Canale 5 e Rete 4 si alternavano sorprese e misteri con Tradimento e Quarto Grado. Tra passione sportiva e suspense, la TV ci ha offerto un mix irresistibile di momenti da non perdere. Ma cosa riserva il nuovo episodio di Tradimento?

Venerdì 6 giugno è stata una serata all’insegna dello sport. Rai 1 ha trasmesso la partita Italia-Norvegia per la qualificazione al Mondiale 2026 e su Rai 2 è andata in onda l’atletica leggera. In alternativa, abbiamo ritrovato l’appuntamento con Tradimento su Canale 5 e Quarto Grado su Rete 4. La partita dell’Italia ha catalizzato l’attenzione del pubblico televisivo. Ma per gli appassionati di soap nel nuovo episodio di Tradimento su Canale 5 Oylum e Kahraman restano in ospedale in attesa di sapere qualche novità sui due uomini rimasti coinvolti nell’incidente. Nel mentre sopraggiungono Nazan e Mualla che, vedendo i due teneramente abbracciati, intuiscono che tra loro ci sia del sentimento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 6 giugno, la partita dell’Italia, Tradimento o Quarto Grado

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Partita Italia Tradimento Giugno

Milan-Bologna 0-0, finale di Coppa Italia all’Olimpico – La partita in diretta - Oggi, 14 maggio, lo stadio Olimpico di Roma ospita la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Dopo l'ultimo incontro in campionato, terminato 3-1 a favore dei rossoneri, le due squadre tornano in campo per contendersi il prestigioso trofeo.

Ascolti tv venerdì 6 giugno: chi ha vinto tra Tradimento e Norvegia-Italia - Gli ascolti tv di venerdì 6 giugno, tutti i dati Auditel. Chi ha vinto tra Canale 5 con Tradimento e Rai1 con la partita Norvegia-Italia di qualificazione ... Si legge su fanpage.it

Tradimento, spoiler 13 giugno: Umit e Yesim in cella per il decesso di Kadir - Umit e Yesim finiranno in cella per il decesso improvviso di Kadir nella puntata di Tradimento in onda venerdì 13 giugno: l'accusa sarà di avvelenamento. Lo riporta it.blastingnews.com

Tradimento, cambio programmazione da domenica 15 giugno: la soap si accorcia in daytime - A partire dal 15 giugno, la soap opera Tradimento andrà in onda dalle 15:30 in poi su Canale 5 con una durata di una sola ora ... Scrive it.blastingnews.com

Tradimento Lunedi 9 GIUGNO: È NOSTRA FIGLIA!”… MA LUI NON CI CREDE