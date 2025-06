Ascolti tv 6 giugno vince Norvegia-Italia su Rai1 al 294% E Sinner su Eurosport al 79%

Nel cuore del prime time, la sfida tra Italia e Norvegia ha catturato l’attenzione di oltre 5,5 milioni di spettatori su Rai1, dominando gli ascolti del venerdì. Mentre il calcio si conferma irresistibile, anche gli appassionati di tennis seguono Sinner su Eurosport con risultati notevoli. Un quadro di programmazione ricco e coinvolgente che conferma come lo sport e l’attualità siano ancora i protagonisti indiscussi della televisione italiana.

(Adnkronos) – La debacle dell'Italia contro la Norvegia è stata vista su Rai1 da 5.521.000 spettatori con il 29.4% di share, risultando il programma più visto del prime time televisivo di venerdì. Al secondo posto 'Tradimento' su Canale 5, con 2.444.000 spettatori e il 15.4% di share. Terzo piazzamento per 'Quarto Grado' su Rete4, con .

Ascolti Sport in TV, i dati definitivi: Italia - Norvegia (Rai 1 e Rai Play) 5.688.000 Sinner - Djokovic (Eurosport 1) 1.317.000 Musetti - Alcaraz (Eurosport 1) 839.000 Atletica: Golden Gala Diamond League Roma (Rai 2 e Rai Play) 743.000 Partecipa alla discussione

Ascolti Sport in TV: Italia - Norvegia (Rai 1) 5.521.000 Sinner - Djokovic (Eurosport 1) 1.300.000 Musetti - Alcaraz (Eurosport 1) 839.000 Golden Gala Diamond League Roma (Rai 2) 736.000 Ottimo risultati per le proposte alternative al disastro Nazionale, con Partecipa alla discussione

