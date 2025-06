AS Roma i Friedkin annunciano il ritorno al vecchio stemma e la festa il 22 luglio

L'AS Roma torna alle sue radici: i Friedkin annunciano il ritorno al vecchio stemma e una grande festa il 22 luglio. Con un messaggio ufficiale pubblicato il 7 giugno, i proprietari Dan e Ryan Friedkin hanno condiviso un bilancio della stagione appena conclusa e svelato due emozionanti annunci per i tifosi. Questo segnale di rinascita apre un nuovo capitolo nella storia giallorossa, rafforzando il legame tra club e passione popolare.

La As Roma torna al vecchio stemma. Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club il 7 giugno, data di fondazione della AS Roma, Dan e Ryan Friedkin, hanno fatto un bilancio della stagione con due annunci per i tifosi. Nel messaggio, i Friedkin comunicano che è iniziato un percorso.

