AS Roma i Friedkin annunciano il ritorno al vecchio stemma ASR e la festa il 22 luglio | il messaggio della proprietà

L'AS Roma si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con un ritorno emozionante alle radici più profonde: lo storico stemma ASR torna a sventolare sulla maglia dei giallorossi. I Friedkin, con un messaggio carico di orgoglio e passione, annunciano anche grandi festeggiamenti il 22 luglio, per celebrare questa rinascita nel cuore dei tifosi. La festa è alle porte: non vediamo l'ora di condividere insieme questa straordinaria emozione.

Nel messaggio di fine stagione della AS Roma, i Friedkin annuncia il ritorno allo storico stemma ASR e danno appuntamento ai tifosi per i festeggiamenti il 22 luglio, data radicata nel cuore dei romanisti, pur ribadendo la fondazione al 7 giugno Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club il 7 giugno, data di fondazione della AS Roma, la famiglia Friedkin ha condiviso un messaggio di fine stagione rivolto a tutti i tifosi giallorossi. Il testo, firmato da Dan e Ryan Friedkin, non si limita a parole di circostanza come il bilancio del campionato appena concluso, il ringraziamento a Claudio Ranieri e un benvenuto al nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, ma contiene due annunci di particolare rilievo per l’identità e la tradizione del club. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu