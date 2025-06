AS Roma i Friedkin annunciano il ritorno al vecchio stemma ASR e festa il 22 luglio | il messaggio della proprietà

La famiglia Friedkin, nel messaggio di fine stagione, porta una grande notizia ai tifosi della Roma: il ritorno al storico stemma ASR, simbolo di orgoglio e tradizione. Un gesto che rafforza il legame tra club e tifoseria, e che sarà celebrato con una festa speciale il 22 luglio. Questa data, cuore pulsante dei romanisti, segna un nuovo capitolo carico di emozioni e passione. La squadra si prepara a scrivere un futuro all’insegna della storia e della solidarietà.

Nel messaggio di fine stagione, la famiglia Friedkin annuncia il ritorno allo storico stemma ASR e dà appuntamento ai tifosi per il 22 luglio, data radicata nel cuore dei romanisti Con un comunicato pubblicato il 7 giugno sul sito ufficiale del club, la famiglia Friedkin ha condiviso un messaggio di fine stagione rivolto a tutti i tifosi giallorossi. Il testo, firmato da Dan e Ryan Friedkin, non si limita a fare un bilancio del campionato appena concluso, il ringraziamento a Claudio Ranieri e un benvenuto al nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, ma contiene due annunci di particolare rilievo per l’identità e la tradizione del club. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - AS Roma, i Friedkin annunciano il ritorno al vecchio stemma ASR e festa il 22 luglio: il messaggio della proprietà

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Friedkin Messaggio Ritorno Stemma

Roma, il messaggio dei Friedkin ai tifosi: “Crediamo in Gasperini e Ranieri”. E sullo stemma: “Ritorna ASR” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Segnala msn.com

Roma, i Friedkin: “Con Gasperini per un futuro vincente. E torneremo al vecchio stemma” - La lunga nota della proprietà giallorossa che ringrazia i tifosi, Ranieri e annuncia novità importanti: "Il 22 luglio costituirà il nostro giorno di festa" ... Secondo msn.com

Friedkin: "Al via la riappropriazione del vecchio stemma" - Nella lettera di fine stagione, dai proprietari il messaggio che fa contenti i tifosi: "Questo simbolo incarna l'anima del club. Onorare le nostre radici è fondamentale" ... Secondo ilromanista.eu

PER I TIFOSI DELLA ROMA LA PRIORITÀ È IL CAMBIO DI STEMMA. BRAVI. DICO SUL SERIO.