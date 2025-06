Arthur Bento si unisce a Modena Volley | nuovo talento brasiliano in arrivo

Da Brasile con passione e potenza, Arthur Bento si unisce a Modena Volley, portando energia e talento in casa gialloblù. Mentre il club lavora per affrontare le sfide delle partenze di De Cecco e Sanguinetti, questa new entry promette di infiammare la stagione. Con la sua presenza, il team si prepara a scrivere nuovi capitoli di successo, dimostrando che il sogno di tornare ai vertici è più vivo che mai.

di Alessandro Trebbi Mentre si intensificano i colloqui per la sostituzione di De Cecco, che ha accettato l’ultima proposta economica di Modena per rescindere il contratto, e allo stesso tempo la società gialloblù sta cercando di capire come ovviare alla partenza di Sanguinetti che sembra irremovibile sulla sua decisione, arriva l’annuncio dell’ingaggio di Arthur Bento: schiacciatore brasiliano molto alto e di buon talento, Bento arriva dall’Itambé Minas Gerais e nella sua carriera ha giocato sempre nel campionato brasiliano, tranne una breve parentesi iniziale in Canada. L’acquisto era già stato perfezionato a dicembre: "Sono molto felice - ha detto il ds Casadei - di poter annunciare l’arrivo di un altro giovane talento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arthur Bento si unisce a Modena Volley: nuovo talento brasiliano in arrivo

