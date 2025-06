Domani, sabato 7 giugno, Cascina si anima di cultura e memoria con l'evento "Arte, storia e toponomastica nel territorio di Cascina". Organizzata dalla Società Storica Pisana, questa giornata di studio apre un affascinante percorso tra architettura religiosa, fortificazioni e nomi che raccontano il passato del nostro territorio. Un’occasione unica per scoprire le radici storiche di Cascina attraverso incontri e visite guidate che inviteranno ogni partecipante a immergersi nel patrimonio locale.

Cascina, venerdì 6 giugno - È in programma per domani, sabato 7 giugno, un appuntamento con la storia del territorio dal titolo “”. La Società Storica Pisana organizza una giornata di studio attraversata da una serie di incontri in vari luoghi del Comune di Cascina. Un’occasione di scoperta, tra architettura religiosa e fortilizi, che si aprirà alle 9.30 con una visita guidata a cura di Maria Luisa Ceccarelli Lemut. Alle 11 sarà la volta della Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano con Valerio Ascani, mentre alle 15 ci sarà la visita dei resti del castello di Ripoli a cura di Antonio Alberti. 🔗 Leggi su Lanazione.it