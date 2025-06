Arsenal vicino alla firma del portiere del Chelsea Kepa Arrizabalaga

L'Arsenal si avvicina a un accordo importante: la firma del portiere Kepa Arrizabalaga, attualmente in forza al Chelsea. Dopo una stagione in prestito al Bournemouth e con il contratto in scaden nel 2025, Kepa potrebbe presto vestire la maglia dei Gunners, rafforzando un reparto che cerca stabilitĂ e talento. Questa operazione potrebbe rivoluzionare le strategie di mercato e offrire nuove opportunitĂ alla squadra londinese. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi!

2025-06-07 17:56:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’Arsenal si sta concludendo per un accordo per firmare il portiere spagnolo Kepa Arizabalaga, secondo i rapporti. Kepa, che è ancora contratto per il Chelsea fino alla prossima estate nonostante non abbia fatto un’apparizione blues dal 2023, è stato in prestito di una stagione a Bournemouth, dove il trentenne ha impressionato per la squadra di Andoni Iraola. In precedenza, era stato in prestito al Real Madrid, ma ora si ritiene che Mikel Arteta sia interessato a portare il suo connazionale agli Emirati su base permanente, secondo l’Atletico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com