Arrivato il primo dei nuovi treni della metropolitana di Torino | le carrozze saranno comunicanti tra loro

Arrivato il primo dei nuovi treni della metropolitana di Torino, un'innovazione che rivoluzionerà il viaggio urbano. Le carrozze comunicanti tra loro offriranno comfort e funzionalità senza precedenti. I quattro treni Boa Metropolis, prodotti da Alstom, sono già dotati del sistema più avanzato, garantendo efficienza e sicurezza. Questo è solo l’inizio di una nuova era per la mobilità torinese, pronta a migliorare ogni spostamento cittadino.

È stato consegnato ieri, venerdì 6 giugno 2025, nella nuova officina di Collegno il primo dei nuovi quattro treni Boa Metropolis che andranno ad implementare l’attuale flotta della linea 1 della metropolitana di Torino. Prodotti da Alstom, saranno già equipaggiati con il nuovo sistema di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Arrivato il primo dei nuovi treni della metropolitana di Torino: le carrozze saranno comunicanti tra loro

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Primo Treni Metropolitana Torino

Il primo “miracolo” di Papa Leone XIV: ritirato lo sciopero dei treni del 17 maggio - Il primo miracolo di Papa Leone XIV? Il ritiro dello sciopero dei treni del 17 maggio. In un fine settimana ricco di eventi, culminato con l’intronizzazione pontificia, la Commissione di garanzia ha chiesto senso di responsabilità ai sindacati coinvolti, auspicando una posticipazione della protesta per non ostacolare le celebrazioni.

Arrivato il primo dei nuovi treni della metropolitana di Torino: le carrozze saranno comunicanti tra loro - La messa in servizio avverrà non appena sarà ultimato il prolungamento verso Rivoli-Cascine Vica È stato consegnato ieri, venerdì 6 giugno 2025, nella nuova officina di Collegno il primo dei nuovi qua ... torinotoday.it scrive

Consegnato il primo treno “Boa” Metropolis: più comfort, tecnologia e sostenibilità per la metropolitana di Torino - Consegnato a Collegno il primo dei nuovi treni Boa Metropolis per la Linea 1 della metropolitana di Torino. Comfort, tecnologia e sostenibilità. Scrive quotidianopiemontese.it

Torino: arrivato il primo nuovo treno Alstom della linea 1 della metro - (FERPRESS) – Torino, 6 GIU – E’ stato consegnato oggi nella nuova officina di Collegno il primo dei previsti nuovi quattro treni “Boa” Metropolis che andranno ad implementare l’attuale flotta. I treni ... Si legge su ferpress.it

Presentazione nuovi treni della Metropolitana di Torino - Metropolis