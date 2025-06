Arriva la stangata per le vacanze | alberghi lidi e traghetti tutto sempre più caro

L’estate 2025 si presenta con un conto salato: alberghi, lidi e traghetti sono più cari che mai. Con le prime giornate di sole e le temperature quasi estive, italiani e turisti devono prepararsi a una stagione che si preannuncia più costosa del solito. L’aumento dei prezzi sta mettendo a dura prova i budget di molti, rendendo le vacanze un sogno sempre più difficile da realizzare. La domanda ora è: come affrontare questa stangata estiva?

L'arrivo delle belle giornate, il sole e le temperature già praticamente estive segnano l'inizio della stagione delle vacanze, ma l'estate 2025 si apre con un quadro chiaro: gli aumenti incondizionati di tutto il comparto Per molti italiani andare in vacanza sta diventando una spesa sempre più difficile da sostenere: colpa degli aumenti registrati in tutti i settori, come confermato da due diverse indagini effettuate dal Codacons e da Assoutenti. Quest'anno infatti i prezzi sono in aumento in tutte le regioni e il problema riguarda tutto il comparto delle vacanze, dalle tariffe di aerei, treni e traghetti, agli alberghi, fino all'aumento in alcuni casi davvero esagerato di ombrelloni e lettini nelle spiagge attrezzate.

